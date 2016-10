Feinstaubalarm endet am Dienstag Feinstaub: EU-Grenzwert für 2016 gerissen

Von Konstantin Schwarz 31. Oktober 2016 - 13:58 Uhr

Die optische Messung von Feinstaub zeigte an der Station am Neckartor vergangene Woche Macken. die Landesanstalt für Umwelt und Messungen wertete deshalb die üblichen Filter wegen des Feinstaubalarms schneller aus.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Landeshauptstadt kann auch in diesem Jahr die Vorgaben der Europäischen Union zum Gesundheitsschutz nicht einhalten. Die Feinstaub-Grenzwerte sind erneut zu häufig überschritten worden.

Stuttgart - Die Landeshauptstadt hat den europäischen Grenzwert bei Feinstaub mit maximal 35 Tagen pro Jahr, an denen die Belastungen über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen darf, auch 2016 nicht eingehalten. Am Freitag, 28. Oktober, wurde der 36. Überschreitungstag gezählt. Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche wurden an der Messstation am Neckartor 66 und 58 Mikrogramm erreicht. Bereits am Mittwoch kratzte der Wert mit 49 Mikrogramm an der entscheidenden Marke.

Kontinuierliche Messung funktionierte nicht

Weil das kontinuierliche Messverfahren an der Station vergangene Woche Probleme zeigte, hat die Landesanstalt für Umwelt und Messungen (LUBW)aus Karlsruhe die Luftbelastung seit Mittwoch mit dem genaueren und von der EU anerkannten gravimetrischen Verfahren gemessen. Es wird sowieso eingesetzt, die Filter werden aber üblicherweise nur alle zwei Wochen im Labor ausgewertet. Die Sonderanalyse der Feinstaubfilter brachte nun die hohen Werte zu Tage. Die Messung für Samstag, 29. Oktober, soll am 2. November vorliegen. Das gravimetrische Referenzmessverfahren ist genauer als das kontinuierliche optische Messverfahren. Dieses liefert seit Samstag gegen 12 Uhr wieder Daten. Sie liegen unter 50 Mikrogramm.

Feinstaubalarm endet

Die Stadtverwaltung gab am Montag bekannt, dass der Feinstaubalarm mit dem Aufruf, das Auto stehen zu lassen und Bus und Bahn zu benutzen, am Dienstag, 1. November, um 24 Uhr endet. Der Wetterdienst sage einen deutlich verbesserten Luftaustausch voraus. Damit endet auch die Zeit verbilligter Fahrkarten für Erwachsene im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS).