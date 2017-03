Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam Eklat um türkische Ministerin in den Niederlanden

Von red/rtr 11. März 2017 - 20:57 Uhr

Zwischen den Niederlanden und der Türkei (hier Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan) kommt es derzeit zu größeren Konflikten.Foto: Pool Presidential Press Service

In den Niederlanden ist es nach der verweigerten Landeerlaubnis für Mevlüt Cavusoglu zu einem Eklat um die türkische Ministerin Fatma Betül Sayan Kaya gekommen.

Rotterdam - Die niederländische Polizei hat einem Fernsehbericht zufolge die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya am Samstag daran gehindert, das türkische Konsulat in Rotterdam zu betreten. Aufnahmen des Senders NOS zeigten, wie die Ministerin ihr Auto verlassen hat und von der Polizei am Betreten des Konsulats gehindert wurde. Sie sei jedoch nicht festgenommen worden. Zuvor hatte der Sender über eine Festnahme der Ministerin berichtet.

Die Politikerin auf dem Landweg von Deutschland aus in die Niederlande gereist. Zuvor hatte das Land dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Einreise verwehrt.

Die Stadt Rotterdam untersagte einen Auftritt Cavusoglus bei einer Kundgebung. Als der Minister dennoch auf seine Einreise pochte und mit politischen und wirtschaftlichen Sanktionen drohte, entzog ihm die Regierung in Den Haag die Landeerlaubnis.