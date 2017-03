Fashion Week Paris Rihanna präsentiert neue Puma-Sportkollektion

Von ps 07. März 2017 - 15:10 Uhr

Auf der Pariser Fashion Week laufen Models in extravaganter Sportkleidung auf Schreibtischen durch eine Bibliothek. Pop-Star Rihanna präsentiert hier ihre neue Kollektion, die sie für das deutsche Sportlabel Puma entworfen hat.





21 Bilder ansehen

Stuttgart - Rihanna hat am Montagabend auf der Fashion Week in Paris ihre dritte Kollektion in Zusammenarbeit mit der Sportmarke Puma präsentiert. Auf dem Laufsteg zeigten Models die neue Herbst-/ Winter-Kollektion 2017.

Mehr zum Thema

„Fenty Puma by Rihanna“ wurde bereits im September 2016 auf der Pariser Fashion Week vorgestellt. Ab dem 9. März kommt die Frühjahrs-Kollektion im opulenten Rokoko-Stil nach und nach in die Läden. Los geht es mit Schuhen und Schlappen. Rihanna sagt über ihre Entwürfe in einer Pressemeldung: „Es ist so, als würde Marie Antoinette ins Fitnessstudio gehen“.

Die Show zur Herbst-/Winter-Kollektion fand in der Pariser Nationalbibliothek statt. Tische aus der Bibliothek wurden zusammengestellt und fungierten als Laufsteg. Trainingsanzügen, Boxermänteln, Tenniskleidern, Polohemden und Sneakern verlieh Rihanna ihre ganz eigene Note.