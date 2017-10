Fashion-Show im Breuninger-Kaufhaus „Vogue“-Chefredakteurin lobt Stuttgart als Modestadt

Von vu 21. Oktober 2017 - 20:35 Uhr

Bei der Veranstaltung „Vogue loves Breuninger“ zeigen Modedesigner ihre neuen Kollektionen. Die Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der „Vogue“ zeigt sich begeistert von Stuttgart als Modestadt.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Bei der Fashion-Show „Vogue Loves Breuninger“ präsentiert das Kaufhaus in Stuttgart zusammen mit der Zeitschrift Vogue an diesem Samstag die neuesten Kollektionen von Modedesignern. Rund 50.000 Besucher werden erwartet. Die Veranstaltung findet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt.

Mehr zum Thema

Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen „Vogue“, lobt zum Auftakt der Veranstaltung am Samstagmorgen den Umgang der Stuttgarter mit Mode. Auf die Frage, ob Stuttgart in ihren Augen eine Modestadt sei, antwortet Arp: „Zweifellos. Dafür bin ich heute extra zur Veranstaltung gekommen.“ Ihr gefalle es, „mit wie viel Enthusiasmus die Stuttgarter dieser Veranstaltung begegnen“. Die Veranstaltung sei für sie eine gute Chance, in direkten Kontakt mit den Kunden zu treten.

Bei der Veranstaltung zeigen Modedesigner ihre neuen Kollektionen. Im Breuninger-Kaufhaus haben die Veranstalter einen Laufsteg errichtet, auf dem die Models die Kleidungsstücke präsentieren. Zu den Marken zählen unter anderem Hugo Boss, Bogner, Riani und Ted Baker.