„Fashion for relief“ in Cannes Bella Hadid und Kendall Jenner auf dem Catwalk

Von red 22. Mai 2017 - 12:29 Uhr

Im Rahmen des Filmfestivals in Cannes haben sich am Sonntagabend zur Charity-Fashionshow „Fashion for relief“ Topmodels aus aller Welt auf dem Laufsteg gezeigt.





Cannes - Während das Filmfestival in Cannes normalerweise mit Filmpremieren und dem Besuch namhafter Schauspieler und Regisseure auf sich aufmerksam macht, waren es am Sonntagabend etliche Topmodels aus aller Welt, auf die sich die Kameras richteten.

Wie schon in den Jahren zuvor fand an diesem Abend die Charity-Fashionshow „Fashion For Relief“ statt, die gemeinsam mit der Londoner Hilfsorganisation Care Spenden-Events organisiert. Über den Catwalk liefen neben den Nachwuchs-Topmodels Bella Hadid und Kendall Jenner auch Naomi Campbell oder Heidi Klum über den Catwalk.

Klar, dass bei einer Fashion Show am Rande der Filmfestspiele auch die Schauspieler nicht fehlen durften. Sie versammelten sich im Publikum oder präsentierten wie Hollywood-Schauspielerin Uma Thurman ihre Roben auf dem Roten Teppich.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Bilder des Abends gesammelt. Klicken Sie sich durch.