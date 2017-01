Fahndungserfolg in Korntal-Münchingen Juwelier-Einbrecher dingfest gemacht

Von kwa 20. Januar 2017 - 17:02 Uhr

In Korntal hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.Foto: dpa

Kurz nach der Tat nimmt die Polizei in Korntal einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der Verdächtige macht Beute von geringem Wert. Diese ist verschwunden.

Die Polizei hat am Mittwochabend in Korntal einen 33 Jahre alten Mann gefasst, der das Schaufenster eines Juweliergeschäfts eingeschlagen haben soll. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 21.20 Uhr, so die Polizei, hatte eine Zeugin verdächtige Geräusche in der Weilimdorfer Straße gehört. Diese kamen aus der Richtung, in der sich ein Juweliergeschäft befindet. Dessen Schaufenster war eingeschlagen und durchwühlt worden. Ein Mann flüchtete. Die Frau rief die Polizei – und die Beamten trafen kurz darauf noch in der Nähe einen Verdächtigen an und nahmen ihn fest. Gegen der Mann wurde tags darauf ein Haftbefehl erlassen.

Von dem Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro fehlt jede Spur. Wie die Polizei mitteilt, hat der Tatverdächtige seine Beute entweder weggeworfen oder versteckt. Es habe sich um sogenannte Ausstellungsware gehandelt – also geringwertige Schmuckstücke zu Dekorationszwecken, die echten Pretiosen ähnlich sehen. Der Haftbefehl sei beantragt worden, so die Staatsanwaltschaft, weil der Verdächtige schon einige Male einschlägig vorbestraft sei. Angesichts der zu erwartenden Haftstrafe sei man auch von Fluchtgefahr ausgegangen.