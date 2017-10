Facebook Das bringt der neue Entdecker-Feed

Von Philipp Johannßen 20. Oktober 2017 - 16:51 Uhr

Der Entdecker-Feed ist neu bei Facebook. Foto: Screenshot Facebook

Facebook hat einen neuen Nachrichten-Feed für seine Nutzer freigeschaltet. Sein Donnerstag gibt es den Entdecker-Modus beim größten sozialen Netzwerk. Wir erklären, was dahinter steckt.

Stuttgart - Um den neuen Entdecker-Modus von Facebook zu finden, muss man als Facebook-Nutzer zuerst auf die Suche gehen. Das soziale Netzwerk „versteckt“ die Funktion in der Desktop-Ansicht und der Android-App. In der iOS-Version ist sie dagegen leicht zu finden.

Mit einer Rakete ist der Entdecker-Feed symbolisiert. In der iOS-App befindet sich diese unten in der Menü-Leiste. Android- und Desktop-Nutzer müssen zunächst in die Menüleiste. Dort ist sie unter dem Unterpunkt „Entdecken“ (Desktop) beziehungsweise „Apps“ (Android-App) zu finden.

Beiträge von außerhalb der Filterblase

Der neue Modus soll es dem Nutzer ermöglichen, aus seiner Filterblase auszubrechen. Im Entdecker-Feed werden ausschließlich Beiträge von Seiten angezeigt, die nicht abonniert oder mit „Gefällt mir“ markiert wurden.

Doch beim Test des neuen Feeds zeigt sich schnell, dass dieser nicht revolutionär ist. Zum einen werden Beiträge angezeigt, die bereits eine hohe Reichweite und viele Likes haben. Zum anderen bekommt oder bekam der Nutzer viele dieser Seiten bereits durch den Facebook-Algorithmus in der eigenen Timeline angezeigt, etwa wenn Facebook-Freunde deren Postings mit „Gefällt mir“ markieren.