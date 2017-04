Evakuierung in Gerlingen Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Von red 01. April 2017 - 18:30 Uhr

Bei Baggerarbeiten in der Urbanstraße in Gerlingen ist eine Gasleitung beschädigt worden. 44 Menschen mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Leitung ist wieder repariert.





Ludwigsburg - Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ist bei Baggerarbeiten in der Urbanstraße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) eine Gasleitung beschädigt worden. Wegen des austretenden Gases mussten 44 Personen aus acht Häusern in den umliegenden Straßen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

Zudem musste das Marktgeschehen auf dem Rathausplatz kurzfristig eingestellt werden. Nachdem das Versorgungsunternehmen die Gasleitung geflickt und die Feuerwehr nach ihren Messungen keine Gefahr mehr feststellen konnten, durften die Bewohner gegen 10 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gegen 10.50 Uhr wurde der Einsatzbereich wieder freigegeben und die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst im Einsatz.