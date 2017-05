Eurovision Song Contest Australien kommt ins Finale – schrille Kostüme scheitern

Von red/dpa 09. Mai 2017 - 23:24 Uhr

Der 17-jährige Aborigine Isaiah ist mit seiner Ballade „Don’t Come Easy“ beim ESC weitergewählt worden.Foto: Getty Images Europe

Australien hat zum dritten Mal in Folge den Sprung ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC) geschafft. In Kiew wurde der 17-jährige Aborigine Isaiah mit seiner Ballade „Don’t Come Easy“ weitergewählt.

Hingegen erreichten Georgien und Island nicht genügend Stimmen des Publikums. Einen kuriosen Auftritt lieferte Montenegro. Der Sänger Slavko Kalezic überzeugte trotz Highheels und eines meterlangen, schwingenden Zopfes nicht. Die deutsche Sängerin Levina tritt mit ihrem Lied „Perfect Life“ erst am Samstag an. Deutschland ist wie der Gastgeber Ukraine, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien bereits für das Finale gesetzt.

Das ist das offizielle Musikvideo von Isaiah: