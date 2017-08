Esslingen/Tübingen Sexueller Übergriff aufgeklärt

Von kaw 10. August 2017 - 10:31 Uhr

Die Polizei hat einen 27-Jährigen als Tatverdächtigen für einen sexuellen Übergriff ermittelt. Foto: dpa

Ein sexueller Übergriff auf ein 17-jähriges Mädchen ist laut der Polizei aufgeklärt. Tatverdächtig ist ein Mann aus dem Landkreis Esslingen.

Esslingen/Tübingen - Die Polizei hat einen sexuellen Übergriff auf eine 17-Jährige in Tübingen aufgeklärt. Der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht zum 26. Juli am dortigen Bahnhof ereignet.

Wie die Polizei berichtet, lernte das Mädchen gegen 1 Uhr einen Mann am Haagtor kennen und begleitete ihn zum Bahnhof, wo die beiden an einem Wartehäuschen bis etwa 3 Uhr zusammensaßen und Alkohol tranken. Als die 17-Jährige gehen wollte, soll der Tatverdächtige sich ihr in den Weg gestellt und sie ihren Angaben zufolge sexuell belästigt haben. Als mutmaßlichen Täter haben die Beamten nun einen 27-jährigen Asylbewerber aus dem Landkreis Esslingen ermittelt. Er räumt ein, sich mit der Jugendlichen am Bahnhof aufgehalten und sie geküsst zu haben.

Der Mann wurde am Dienstag vorläufig festgenommen. Der Polizei zufolge befindet er sich auf freiem Fuß, bis er sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss.