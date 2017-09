Esslingen Prügelattacke in der Stadtmitte

Von kaw 26. September 2017 - 12:04 Uhr

In der Nacht zum Dienstag wurde ein Mann in Esslingen verprügelt. Foto: dpa

In der Nacht zum Dienstag wird ein junger Mann in Esslingen von Unbekannten auf offener Straße verprügelt. Er erleidet erhebliche Verletzungen.

Esslingen - Ein 30-Jähriger aus Esslingen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag Opfer einer Prügelattacke geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann um kurz nach Mitternacht in der Pliensaustraße in Esslingen von zwei Tätern aus bislang unbekannten Gründen wortlos attackiert und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden.

Nachdem die Angreifer von ihm abgelassen hatten, suchte der verletzte Mann das nahegelegene Polizeirevier Esslingen auf. Aufgrund seiner erheblichen Verletzungen im Gesicht wurde er dort von einem Rettungswagen abgeholt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Eine genaue Personenbeschreibung der Schläger konnte der 30-Jährige, nicht zuletzt aufgrund sprachlicher Barrieren, nicht abgeben. Bislang ist laut Polizeingaben lediglich bekannt, dass einer der Täter einen dunklen Vollbart hatte. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an.