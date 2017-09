Esslingen Mehrere Frauen sexuell belästigt

17. September 2017

Ein 61-Jähriger hat am Wochenende am Esslinger Bahnhof mehrere Frauen sexuell belästigt. Nach einer im Polizeiarrest verbrachten Nacht und weiteren Übergriffen wurde er schließlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Esslingen - Die Polizei hat am Samstag einen 61-Jährigen vorläufig festgenommen, der am Freitag und Samstag im Bereich des Esslinger Bahnhofs mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Laut einer Mitteilung der Polizei ist der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Der Polizei zufolge hat der Mann am Samstagvormittag mindestens zwei Frauen angesprochen und bedrängt. Er versuchte, sie zu umarmen und zu streicheln. Ein Passant eilte schließlich einer der Frauen zu Hilfe und konnte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 61 Jahre alte Mann war bereits am Freitagabend im Umfeld des Bahnhofs ungut aufgefallen. In stark betrunkenem Zustand hatte er in der Bahnhofsunterführung ebenfalls mehrere Frauen angesprochen und versucht, sich diesen unsittlich zu nähern. Daraufhin war er von der Polizei in Gewahrsam genommen worden und hatte die Nacht in Arrest verbringen müssen. Nachdem es bereits am folgenden Vormittag zu neuen Übergriffen kam, stellten ihn die Polizeibeamten einem Arzt vor. Dieser empfahl, den Mann in eine Fachklinik zu bringen, in die er der Polizei zufolge stationär aufgenommen worden ist.