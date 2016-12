Essen an Silvester Mahlzeit Neujahr!

Von Simone Höhn und Anja Wasserbäch 29. Dezember 2016 - 10:49 Uhr

Der Klassiker unter den Silvester-Essen kommt aus den 70er Jahren: Raclette.Foto: Fotolia/M.studio

Und was wird dieses Jahr an Silvester aufgetischt? Zumindest die kulinarischen Highlights der Silvester-Partys der vergangenen 60 Jahre sind bekannt. Wir haben sie mal aufgelistet.

Stuttgart - Auf eine Sache können sich an Silvester fast alle einigen: den Sekt oder gar Champagner um zwölf Uhr zum Anstoßen. Was das Essen angeht, ist es nicht ganz so leicht. Besonders wenn sich Veganer, Laktoseintolerante und Glutenunverträgliche verabreden. Am besten eignet sich immer noch ein Büfett, da ist in der Regel für jeden etwas dabei.

Zum Jahreswechsel 2016/ 2017 empfehlen deutsche Frauenzeitschriften Fingerfood wie Gemüseflan vom Blech, Kartoffeltörtchen mit Tomaten-Salsa und Schinken-Feigen-Bissen. So hat man es auch früher gehalten. Ausnahmen bestätigen die Regel: In den 1970er Jahren war das Fondue in Mode.

Diese und andere Klassiker haben wir zusammengetragen.