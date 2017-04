Eröffnung des Stuttgarter Frühlingsfestes Nacktmodel Micaela Schäfer darf nicht im Bier baden

Von Uwe Bogen 12. April 2017 - 12:55 Uhr

Nacktmodel Micaela Schäfer mit nun kurzen Haaren vor wenigen Tagen in Berlin.Foto: dpa

Auf dem Frühlingsfest, das am Samstag auf dem Wasen startet, wird Nacktmodel Micaela Schäfer ausgebremst. Sie darf kein öffentliches Bad in einer Bierwanne nehmen. Einen „heißen Fassanstich“ will die 33-Jährige trotzdem liefern.

Stuttgart. - Es soll Menschen geben, die Bier so sehr mögen, dass sie am liebsten darin baden würden. Bierkurbäder gehören mittlerweile zum Spa-Angebot einiger Wellness-Oasen. Der erwärmte Gerstensaft soll dank Hopfen und Hefe vorzüglich der Entspannung dienen. Möglicherweise hätte Micaela Schäfer, die ihre Berufung als „Nacktmodel“ sieht, den gegenteiligen Effekt bewirkt, also eher für erregende Momente statt für wohliges Relaxen gesorgt, dürfte sie auf dem Frühlingsfest das tun, was sie sich dafür ausgedacht hat.

Mehr zum Thema

Die 33-Jährige, die sich kürzlich bei der Premiere des Musicals „Glöckner von Notre Dame“ in Berlin mit kurzen Haaren gezeigt hat, wollte bei einer Art alternativer Fassanstich an diesem Samstag um 16 Uhr im Wasenwirt-Zelt im knappsten Bikini ein öffentliches Bad in einer Bierwanne nehmen. Dies ist ihr aber von offizieller Seite untersagt worden. Auf dem Flyer für das Wasenwirt-Kontrastprogramm zum offiziellen Fassanstich von Bürgermeister Michael Föll steht nun: „Es wird heiß, es wird feucht und einfach crazy!“

„Nicht mit Lebensmitteln spielen“

Mit ihrer „Busenfreundin“, dem Playmate Ramona Bernhard, will Micaela Schäfer ihren Bieranstich „zelebrieren“, wie ihr Agent mitteilt – und erklärt sogleich, was darunter zu verstehen ist: Die Sache werde an „den Spring Break von Florida“ erinnern, der bei amerikanischen Studenten für Alkohol, Hemmungslosigkeit und sexuelle Freizügigkeit steht.

Das Bad in der Menge ist auf dem Wasen erlaubt – nicht aber in der Bierwanne. „Mit Lebensmitteln sollte man verantwortungsvoll umgehen“, findet Christian Eisenhardt, der Pressesprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, also nicht damit spielen. Das Frühlingsfest sei ein Familienfest, sagt er. Was er damit wohl meint: Auf dem Wasen sollte es gesittet zugehen.

Bürgermeister Föll ist um 12 Uhr dran

Dass es beim Start am Samstag gleich drei Fassanstiche geben wird, stört Eisenhardt nicht. „Die Wirte versuchen, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken“, betont der Sprecher. Dagegen sei nichts einzuwenden. Die offizielle Eröffnung allerdings finde nur einmal statt – nämlich um 12 Uhr im Grandl-Zelt mit den üblichen Verdächtigen der Stadtprominenz. Um 14 Uhr wird Bierkönigin Melanie mit Wirtin Nina Renoldi das Fass im Almhüttendorf anstechen.

Es gibt so viele Fässer – stecht sie an! Bürgermeister Michael Föll darf als Erster ran – in offizieller Mission der Stadt. Nicht zu befürchten ist, dass er sich nackig macht und in eine Bierwanne steigt.