Entlassung beim VfB Stuttgart Jan Schindelmeiser – Stationen einer Karriere

Von red/lw 04. August 2017 - 15:16 Uhr

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat die Trennung von Sportchef Jan Schindelmeiserverkündet. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger an diesem Freitag bekannt. Zuletzt war über atmosphärische Störungen innerhalb des Führungszirkels der Roten berichtet worden.

Mit der TSG Hoffenheim in die Bunesliga

Jan Schindelmeiser hatte nach einer längeren Auszeit am 8. Juli 2016 die Tätigkeit des Sportchefs beim VfB übernommen. Begonnen hatte der Fußballmanager siene Karriere in den 80er-Jahren als aktiver Spieler beim heutigen SC Göttingen 05. Nachdem er an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war, war die Karriere als aktiver Spieler für ihn beendet. Von 2006 bis 2010 war Schindelmeiser im Management der TSG Hoffenheim tätig und führte den Verein in die Bundesliga.

