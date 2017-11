Elton John Aids Foundation Bill Clinton ehrt Sir Elton John

Von vu 08. November 2017 - 11:56 Uhr

Am Dienstag feierte Sir Elton John das 25-jährige Jubiläum seiner „Elton John Aids Foundation“ – auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und weitere prominente Gäste zeigten sich auf der „New York Fall Gala“.





New York/Stuttgart - Am diesem Dienstag hat die „Elton John Aids Foundation“ (kurz: EJAF) die jährliche „New York Fall Gala“ in der Kathedrale von St. John the Divine in New York City ausgerichtet. Im Zuge der diesjährigen Veranstaltung wurde das 25-jährige Jubiläum der Stiftung zelebriert – und deren Gründer Sir Elton John geehrt.

Der Musiker hatte die gemeinnützige Organisation 1992 in den USA und ein Jahr später in Großbritannien gegründet; Ziel ist es, an Aids erkrankten Menschen durch bessere medizinische Versorgung zu helfen. David Furnish, seines Zeichens EJAF-Vorsitzender, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, Sharon Stone und viele weitere prominente Gäste würdigten Elton Johns Leistungen und Bemühungen im Kampf gegen die Krankheit.

