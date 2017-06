Elektromobilität sorgt für Streit Harte Fronten bei Daimler in Untertürkheim

Von Harry Pretzlaff 26. Juni 2017 - 19:50 Uhr

Dem Untertürkheimer Werk droht eine Beschäftigungslücke, wenn die E-Mobilität in Fahrt kommt. Foto: imago stock&people

Der Streit um die Zukunft des Untertürkheimer Daimler-Werks spitzt sich zu. Nach einer ergebnislosen Verhandlungsrunde will der Betriebsrat künftig keine Überstunden mehr genehmigen.

Stuttgart - Die Auseinandersetzung zwischen Werkleitung und Betriebsrat zur Zukunft des Untertürkheimer Daimler-Werks spitzt sich zu. Ein weiteres Gespräch am Montag sei ohne Ergebnis geblieben, das Unternehmen habe keine Zusagen gemacht, teilte der Betriebsrat mit. Deshalb habe der Betriebsrat vom 1. Juli an alle Überstunden in der Produktion abgesagt. Dies dürfte das Management schmerzen, weil der Autoabsatz derzeit auf Hochtouren läuft und ohne die in Untertürkheim produzierten Motoren, Getriebe und Achsen die starke Nachfrage nicht befriedigt werden kann.

Mehr zum Thema

Untertürkheim ist voll auf Verbrenner ausgerichtet

Werkleitung und Betriebsrat verhandeln bereits seit Mai darüber, wie die Beschäftigung an dem Standort gesichert werden kann, wenn die Elektromobilität in Fahrt kommt und weniger Verbrennungsmotoren gefragt sind. Dann droht nach heutigem Stand in Untertürkheim eine Beschäftigungslücke, weil das Werk voll auf Verbrennungsmotoren ausgerichtet ist. Das Unternehmen verlangt für zusätzliche Produktionsumfänge Zugeständnisse bei den Kosten. Nach Ansicht des Managements ist der Standort bei den Arbeitskosten das teuerste Werk der Autosparte Mercedes-Benz Cars.

Verhandlungen auf nächste Woche vertagt

Die harte Auseinandersetzung war bereits in der vergangenen Woche Thema bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung, bei der es hoch herging. Die Betriebsversammlung wurde nicht beendet, sondern nur unterbrochen, weil die Rednerliste zu lang war. Die Betriebsversammlung soll nun am Mittwoch fortgesetzt werden, wo die Beschäftigten in acht verschiedenen Veranstaltungen in den einzelnen Werkteilen über den Verhandlungsstand informiert werden sollen. Die Verhandlungen mit der Werkleitung wurden auf nächste Woche vertagt.