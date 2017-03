Einzelkritik zu VfB Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig Kämpferisch auch in Unterzahl

Von Heiko Hinrichsen 06. März 2017 - 22:27 Uhr

1:1 trennen sich der VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig. Doch wie sah die Leistung der einzelnen Spieler aus? Lesen Sie hier unsere Einzelkritik der VfB-Profis.





Braunschweig - Auch Eintracht Braunschweig konnte den VfB Stuttgart nicht die erste Niederlage des Jahres 2017 beibringen. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga kam im Spitzenspiel am Montag bei den Niedersachsen trotz einer Halbzeit in Unterzahl zu einem 1:1 (1:1) und baute dank des Punktes den Vorsprung in der Tabelle weiter aus.

Die im neuen Jahr noch ungeschlagenen Stuttgarter liegen vier Punkte vor Verfolger Union Berlin auf Platz zwei und sechs Zähler vor Hannover 96 auf dem Relegationsrang. Die Braunschweiger versäumten es, den niedersächsischen Rivalen zu überholen, und bleiben Vierter.

