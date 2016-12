Einzelkritik der Spieler des VfB Stuttgart Stuttgarter im Torfeuer

Von red/Gregor Preiß 04. Dezember 2016 - 15:52 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sich torreich gegen den FC Erzgebirge Aue geschlagen und ging mit vier Toren vom Platz. Wer außer den Torschützen dafür verantwortlich ist, lesen Sie in unserer Einzelkritik der Spieler.





Stuttgart - Auch der gefrorene Rasen konnte den VfB Stuttgart gegen den FC Erzgebirge Aue nicht stoppen. Los ging das Torfeuer mit Timo Baumgartl, der die Roten in der 13. Minute zur Führung köpft. Kaptitän Christian Gentner legte in der 25. Minute nach. Mit der 2:0-Führung verabschiedete sich der VfB in die Halbzeit, um nach der Pause mit weiteren Torchancen aufzuspielen.

Carlos Mané macht einen weiteren Treffer klar und schießt in der 67. Minute das 3:0. Kurz darauf auch noch das 4:0 und sichert damit endgültig dem VfB Stuttgart den Sieg gegen Aue.

Die ausführlichen Einzelbewertungen der Spieler lesen Sie in unserer Bilderstrecke. Klicken Sie sich durch.

