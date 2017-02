Einwohner in Stuttgart-Vaihingen Stadt beantwortet die Fragen der Bürger

Von Sandra Hintermayr 17. Februar 2017 - 11:45 Uhr

Bauprojekte wie das der Gerch-Gruppe auf dem Eiermann-Campus beschäftigen die Vaihinger. Im Internet können sie Themen festlegen, die bei der Einwohnerversammlung Ende März zur Sprache kommen sollen.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Am 27. März ist Einwohnerversammlung in Vaihingen. Die Bürger können bereits jetzt über das Internet Themenvorschläge einreichen und Fragen stellen.

Vaihingen - Am 27. März ist Einwohnerversammlung in Stuttgart-Vaihingen. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich aktiv daran zu beteiligen. Bereits jetzt können die Einwohner des Stadtbezirks über die Internetseite www.stuttgart-meine-stadt.de die Themen festlegen, auf die die Bürgermeister, die Verwaltung und der Bezirksvorsteher bei der Versammlung besonderen Fokus legen sollen. Zehn Bereiche stehen zur Wahl, für die die Bürger ihre Stimmen abgeben können, darunter die Nahversorgung, der Regionalbahnhalt und die Kinderbetreuung. Mehrfachnennungen sind möglich.

Ganz vorne mit dabei ist das Thema Verkehr und Verkehrsstrukturplan. 67 Prozent der Teilnehmer wünschen sich zum ÖPNV, zum Radverkehr oder zum Parken Auskunft von der Stadt. Auch Bauprojekte, etwa von Allianz und Daimler sowie der Garden Campus auf dem ehemaligen IBM-Gelände, beschäftigen die Bürger. 56 Prozent würden das Thema gerne auf der Tagesordnung der Versammlung sehen. Auf dem dritten Platz folgen Schulen und Sportstätten mit 44 Prozent. Noch bis zum 20. Februar können die Vaihinger Einwohner sich über die Internetseite anmelden und die für sie wichtigen Themen festlegen.

Die Bürgermeisterriege steht den Einwohnern Rede und Antwort

Am Dienstag, 21. Februar, startet dann die zweite Phase der Einwohnerversammlung. „Über das Internetportal können die Bürger dann konkrete Fragen stellen zu den Dingen, die sie besonders beschäftigen“, erklärt Jan Minges von der Kommunikationsabteilung der Stadt. Minges und seine Kollegen versuchen dann, Antworten auf die Fragen zu finden. „Das geht leider nicht immer sofort, wenn wir erst mit den betreffenden Ämtern Rücksprache halten müssen. Aber unser Ziel ist es, alle offenen Fragen zu beantworten.“ Die Rückmeldungen laufen dann ebenfalls auf dem Onlineportal ein. Bis zum 13. März können die Fragen abgegeben werden.

Auf der eigentlichen Einwohnerversammlung am 27. März im Häussler-Bürgerforum stehen dann Vertreter der Stadtspitze und der Verwaltung den Bürgern Rede und Antwort. „Die Versammlungen sind eine Chance für die Einwohner, einmal den Bürgermeistern und Bezirksvorstehern Fragen zu stellen“, sagt Minges. Im Schnitt lädt die Stadt zu drei bis vier Einwohnerversammlungen im Jahr. Jeder Bezirk kommt also mehr oder minder regelmäßig an die Reihe.

2010 beschäftige die Bürger die U 12 und das Aurelis-Gelände

In Vaihingen fand die letzte Versammlung im Jahr 2010 statt. „Bei der Veranstaltung kamen etwa 350 Bürger, das ist eine gute Resonanz“, so Minges. Schon damals beschäftigte die Bürger die Frage, was auf dem ehemaligen Aurelis-Gelände am Bahnhof geschehen solle. Bis heute ist auf dem Areal nichts passiert. Allerdings hat die Stadt Interesse an dem Gelände, um dort Ausgleichsflächen für den Bau der Allianz an der Heßbrühlstraße zu schaffen. Außerdem war die Verlängerung der Stadtbahn von der Haltestelle Wallgraben bis nach Dürrlewang bei der Versammlung 2010 Thema. Die Bürger hatten die Befürchtung, dass der 81er-Bus der neuen U-Bahnverbindung zum Opfer fallen würde. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Seit Frühjahr 2016 fährt die U 12 nach Dürrlewang.

„Wir möchten den Bürgern die Möglichkeit geben, der Stadt die Themen mitzuteilen, die für die Einwohner des Bezirks gerade aktuell sind“, wirbt Minges für eine rege Beteiligung an der Einwohnerversammlung, sowohl über die Internetseite als auch bei dem Treffen im März.