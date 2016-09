Einsatz am Flughafen Stuttgart Terminal 3 eine Stunde gesperrt

Von rec 14. September 2016 - 22:39 Uhr

Im Terminal 3 war am Mittwochabend die Bundespolizeiim EinsatzFoto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Fund einer herrenlosen Transportrolle in Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens hat am Mittwoch von 18.30 Uhr an für eine knappe Stunde zur Sperrung des Terminals geführt. Eine Überprüfung des Behältnisses ergab, dass von diesem zu keiner Zeit eine Gefahr ausging.

Stuttgart - Ein im Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens abgestelltes Transportrohr, in dem gemeinhin Zeichnungen oder Leinwände in gerolltem Zustand transportiert werden, hat am Mittwochabend zu einem Einsatz der Bundespolizei geführt, bei dem das Terminal für die Fluggäste rund eine Stunde lang gesperrt werden musste. Zu Flugverspätungen oder gar Flugausfällen ist es nach Auskunft der Bundespolizei aber durch den Einsatz der Sicherheitskräfte nicht gekommen.

Laut der Bundespolizeisprecherin Saskia Bredewald hatte eine Streife das Behältnis gegen 18.30 Uhr vor dem Sicherheitsbereich des Stuttgarter Flughafens beim Check-In des Terminals 3 entdeckt. „Das Rohr stand neben dem Behältnis, in dem die Fluggäste ihre Pfandflaschen vor dem Sicherheitscheck einwerfen können“, so die Sprecherin der Bundespolizei. Da sich trotz mehrfacher Durchsagen kein Besitzer des herrenlosen Behältnisses fand, musste der Bereich vor dem Check-In schließlich abgesperrt werden. Spezialkräfte untersuchten das Transportbehältnis und konnten dieses nach der Überprüfung „als ungefährlich einstufen“, so Saskia Bredewald.

Der Einsatz der Spezialkräfte dauerte etwa eine Stunde. Eben so lange war auch ein Großteil des Terminals 3 für die Passagiere gesperrt. „Wir wissen nicht, ob das Behältnis von jemandem dort abgestellt und versehentlich vergessen wurde“, so die Sprecherin der Bundespolizei. Möglicherweise sei das Behältnis auch kaputt gewesen und von jemandem gezielt an dieser Stelle „entsorgt worden“. Dies versuche man noch zu ermitteln. Zu Verspätungen oder Ausfällen von Flügen ist es laut der Bundespolizei nicht gekommen. Die Abfertigung der betroffenen Fluggäste sei über Terminal 2 erfolgt.