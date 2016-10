Ehrung für lateinamerikanische Stars Eva Longoria und andere Schönheiten auf dem roten Teppich

Von jub 26. Oktober 2016 - 12:32 Uhr

Lateinamerikanische Promis sind in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht besonders präsent. Bei einem Event am Dienstagabend in Beverly Hills standen jedoch genau diese im Mittelpunkt. Und Eva Longoria war bei Weitem nicht der einzige Blickfang.





Beverly Hills - Vor 20 Jahren waren lateinamerikanische Stars kaum präsent in der amerikanischen und europäischen Aufmerksamkeit – und das obwohl im Jahr 1950 bereits vier Millionen Menschen hispanischer und spanischer Herkunft in den USA lebten – und darunter auch einige, die großes Talent hatten. Bis 2003 stieg die Zahl auf etwa 45 Millionen, was mehr als 13 Prozent der Gesamtbevölkerung der USA ausmacht.

In den vergangenen Jahren wurden lateinamerikanische Prominente immer präsenter in der Öffentlichkeit, so wie beispielsweise die Schauspielerin Eva Longoria (41), die aus einer mexikanisch-amerikanischem Familie stammt. Doch die „Desperate Housewives“-Darstellerin, die insgesamt acht Jahre lang in der Kultserie die Rolle der Gabrielle Solis spielte, ist nicht die einzige Lateinamerikanerin mit Talent.

Eine kurvige Sängerin erschien im hautengen, goldenen Glitzerkleid

Um dies auch öffentlich zu zeigen und die lateinamerikanische Prominenz zu ehren, gab es am Dienstagabend ein Event in Beverly Hills. Das Paley Center for Media (ein Museum für Kommunikation) lud unter dem umfangreichen Titel „Media’s Hollywood Tribute to Hispanic Achievements in Television“ lateinamerikanische Prominente aus den Bereichen Schauspiel, Sport, Musik und Journalismus zu einer Feier in das Beverly Wilshire Hotel im kalifornischen Beverly Hills ein.

Und egal ob klassisch schön mit weißem Minikleid und Blazer, kurvig im goldenen Glitzerkleid oder sexy im schicken Anzug: Die Gäste liefen sich bei der Party gegenseitig den Rang ab.