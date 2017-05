Edeka am Olgaeck in Stuttgart VfB-Profis Terodde und Özcan geben Autogramme

Von red 02. Mai 2017 - 10:57 Uhr

Die VfB-Profis Simon Terodde (rechts) und Berkay Özcan geben am Dienstag im Edeka in der Gaisburgstraße in Stuttgart Autogramme.Foto: Pressefoto Baumann

Hoher Besuch im Edeka am Olgaeck in Stuttgart: Die VfB-Profis Simon Terodde und Berkay Özcan geben sich am Dienstag die Ehre und schreiben eine Stunde lang fleißig Autogramme.

Stuttgart - Er ist einer der Leistungsträger sowie Publikumslieblinge beim VfB Stuttgart und trifft zurzeit nach Belieben: Stürmerstar Simon Terodde, der mit seinen 21 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga zurzeit mit 5 Toren Vorsprung anführt.

Nun haben VfB-Fans die Möglichkeit dem 29-Jährigen sowie seinem Teamkollegen Berkay Özcan am Dienstagabend ganz nah zu kommen, und zwar im E neukauf in der Gaisburgstraße 2-4a am Olgaeck in Stuttgart-Mitte.

Um 19.30 Uhr finden sich die zwei VfB-Profis im Eingangsbereich des Supermarkts ein und schreiben eine Stunde lang fleißig Autogramme.

Ich wusste es schon immer: Der Edeka am Olgaeck ist the Place to be. #VfB pic.twitter.com/VfFIAnL2jt— Vertikalpass (@vertikalpass) 25. April 2017

Wer sich jetzt fragt, warum die Autogrammstunde gerade in einem Supermarkt stattfindet: Das Bindeglied zwischen dem VfB Stuttgart und Edeka ist die Brauerei Krombacher, die sowohl Partner des VfB ist als auch mit der Handelskette kooperiert.

Krombacher fädelte die Autogrammstunde mit Terodde und Özcan im Edeka ein, wie uns ein Mitarbeiter des Supermarkts bestätigte.