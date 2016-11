Dwayne Johnson ist „Sexiest Man Alive“ Durchtrainiert, lieb und klug

Von red/dpa 16. November 2016 - 09:52 Uhr

Jetzt habe er alles erreicht, sagt der frisch gekürte Mann mit dem größten Sex-Appeal. Der Schauspieler Dwayne Johnson, der unter dem Namen „The Rock“ auch als Wrestler arbeitet, ist neuer „Sexiest Man Alive“.





New York - Der US-Schauspieler Dwayne Johnson (44) ist nach Ansicht des US-Magazins „People“ der „Sexiest Man Alive“. Die Zeitschrift kürte Johnson, der unter dem Namen „The Rock“ auch als Wrestler arbeitet, zum diesjährigen Mann mit dem größten Sex-Appeal. Johnson sei nicht nur durchtrainiert, sondern auch lieb und klug, begründete die Zeitschrift die Auswahl.

Mel Gibson wurde 1985 zum ersten Mal gekürt

„Das ist großartig“, wurde der zweifache Vater, der unter anderem in der Erfolgskinoserie „Fast & Furious“ mitspielt, zitiert. Jetzt habe er alles erreicht. Im vergangenen Jahr war Fußballlegende David Beckham zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden, davor der australische Schauspieler Chris Hemsworth. Seit 1985 vergibt die Zeitschrift den Titel jährlich, als erster war der Schauspieler Mel Gibson ausgezeichnet worden. Wer in den vergangenen Jahren noch zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie.