Dschungelcamp Luxusartikel, die keiner im Busch braucht

Von red 12. Januar 2017 - 14:22 Uhr

Bekloppt, völlig unnütz oder auch sinnfrei – was die Stars an Luxusartikeln ins Dschungelcamp nach Australien mitnehmen, ist immer wieder eine wahre Freude. Auch in dieser Staffel findet sich so manch skurriles Mitbringsel.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Was Gina-Lisa Lohfink in das Dschungelcamp nach Australien mitnimmt, erscheint noch am sinnvollsten – betrachtet man ihre Mit-Kandidaten bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ (RTL, Start: Freitag, 13. Januar 2017, um 21.15 Uhr). Lohfink packt Schlafbrille und Ohrstöpsel in den Koffer, um sich vor Helligkeit und Geräuschen zu schützen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier, was man über das Dschungelcamp wissen muss.

Manch anderer nimmt da weitaus unsinnigere Dinge mit: Das Model „Honey“ (Alexander Keen) hat eine Fitness-Matte und ein Sitzkissen im Gepäck. Der 34-Jährige gibt an, dass er „...für die Dschungelfrauen fit bleiben“ will. Völlig gaga wird es bei Hanka Rackwitz. Die TV-Maklerin hat eine Frischhaltedose und getönte Tagescreme dabei. Eine Frischhaltedose? „Die Frischhaltedose ist ein Stück Heimat für mich. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen irre. Alles, was da reinkommt, ist für mich wieder clean. Meine Zahnbürste zum Beispiel“, sagt die 47-Jährige.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie, was die Stars noch alles in den Dschungel als Luxusartikel mitnehmen.