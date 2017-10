Dresden Frau lässt aus Wut literweise Benzin aus Zapfsäule laufen

Von red/dpa 10. Oktober 2017 - 10:05 Uhr

Aus Wut hat eine Frau an einer Tankstelle Benzin auslaufen lassen. Foto: dpa

Eine Frau ärgert sich über das Getränkeangebot einer Tankstelle – und greift daraufhin zu einem drastischen Mittel.

Dresden - Aus Wut hat eine 42 Jahre alte Frau am Montagabend an einer Dresdner Tankstelle absichtlich mehr als 20 Liter Benzin auslaufen lassen. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, fand die Frau das Getränkeangebot der Tankstelle unzureichend. Daraufhin sei sie zu einer Zapfsäule gegangen, habe nach der Zapfpistole gegriffen und das Benzin laufen lassen.

Ein Großteil des Benzins lief in einen unterirdischen Sammelbehälter. Da akute Brandgefahr bestand, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sie musste eine etwa 15 Quadratmeter große Benzinlache entfernen. Die Polizei konnte die Frau rasch ermitteln. Sie muss nun für die Verunreinigung aufkommen und sich für die Gefährdung verantworten.