Ex-Top-Gear-Moderatoren in Ludwigsburg Grüne kritisieren „The Grand Tour“-Dreharbeiten im Schloss

Von mid 11. November 2016 - 18:09 Uhr

Den berühmt-berüchtigten PS-Moderator Jeremy Clarkson wollen die Ludwigsburger Grünen nicht im Schlosshof haben.Foto: dpa

Die Grünen kritisieren, dass der Hof des Residenzschlosses Ludwigsburg für die Produktion einer Folge des Automagazins „The Grand Tour“ mit den früheren „Top-Gear“-Moderatoren gesperrt wird. Dies entspreche nicht dem Bestreben der Stadt nach Nachhaltigkeit.

Ludwigsburg - Schnelle Autos und das barocke Ambiente des Residenzschlosses – das passt nicht zusammen. Zumindest die Ludwigsburger Grünen sind dieser Ansicht. Die Produktion einer Folge des Automagazins „The Grand Tour“ sei „ in Ludwigsburg gänzlich falsch beheimatet“, heißt es in einer Mitteilung des stellvertretenden Fraktionschefs Andreas Kasdorf an den Oberbürgermeister Werner Spec und die Schlossverwaltung. Geheim geplant, aber zuletzt öffentlich geworden, dreht der Internetkonzern Amazon für seinen Online-TV-Kanal am Montag im eigens gesperrten Hof des Residenzschlosses eine von zwölf Folgen einer aufwendigen PS-Show mit dem bekannten Ex-BBC-Moderator Jeremy Clarkson.

Dass dadurch „das kulturelle Erbe“ missachtet und „die Ruhe in den angrenzenden Gartenanlagen“ gestört werde, ist nur eines von mehreren Argumenten der Grünen gegen die Dreharbeiten. „PS-starke Rennautos und Geschwindigkeit“ seien „konträr zu den Absichten unserer Stadt“, heißt es in dem Schreiben weiter. Ludwigsburg sei „aktuell die nachhaltigste Stadt dieser Größenordnung in der Bundesrepublik“. So sehen die Grünen Ludwigsburg beispielsweise als „eine besonders fahrradfreundliche Kommune“.

Die nächste Autoveranstaltung am Residenzschloss ist freilich schon gesetzt: Vom 16. bis 18. Juni 2017 findet dort die 14. Auflage der Oldtimerschau „Retro Classics meets Barock“ statt – bei der auch manche PS-starke Wagen zu sehen sind.