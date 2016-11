Donzdorf Trafo defekt – Stadt ohne Strom

Von Andreas Pflüger 08. November 2016 - 10:58 Uhr

In Donzdorf müssen die Bürger derzeit ohne Strom auskommen.Foto: dpa

In einigen Gemeinden im Kreis Göppingen ist in der Nacht zum Dienstag der Strom ausgefallen. Donzdorf und Teile von Süßen müssen immer noch ohne Elektrizität auskommen.

Donzdorf - Wegen eines defekten Transformators ist in einigen Gemeinden im Raum Göppingen der Strom ausgefallen. Betroffen sind am Dienstagmorgen noch die Stadt Donzdorf und Teile von Süßen, wie eine Sprecherin der EnBW mitteilte. Der Strom ist in der Nacht zum Dienstag kurz vor Mitternacht ausgefallen, weil ein Trafo im Umspannwerk in Süßen einen technischen Defekt hatte. Die Gemeinde Salach konnte bereits eine Stunde nach dem Ausfall wieder mit Strom versorgt werden. Das gleiche gilt für einen kleinen Teil von Donzdorf.

Der EnBW-Sprecherin zufolge ist die lange Dauer der Unterbrechung eine Ausnahme. Sonst gebe es Ausweichmöglichkeiten zur Versorgung: „Der Ersatz-Trafo wird aktuell leider gewartet, deswegen fällt er aus.“ Am Morgen versuchten die Arbeiter der EnBW durch Umschaltungen die Stromversorgung wieder herzustellen. Die Versorgung soll offenbar bis zum Mittag wieder hergestellt sein. „Falls der Ausfall länger dauert, werden Notstromaggregate installiert“, erklärte die EnbW-Sprecherin.

In Donzdorf waren von dem Stromausfall nicht nur die Bürger betroffen. Auch das Rathaus musste ohne Strom auskommen sowie viele Firmen und verarbeitende Betriebe im Gewerbegebiet.