Dodokays schwäbisches TV-Duell Trump vs. Clinton oder der Respekt vor dem Joghurt

Von pho 26. Oktober 2016 - 11:09 Uhr

Wer hat Respekt vor dem Joghurt? Die schwäbische Synchronisation verulkt das TV-Duell von Trump und Clinton.Foto: Youtube/@dodokay

Hillary Clinton grüßt Trump nicht im Supermarkt, weil der abgelaufene Produkte sammelt. So verläuft das TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten, wenn es der schwäbische Komiker Dodokay synchronisiert.

Stuttgart - Der Wahlkampf in den USA geht in die finale Phase, in drei TV-Debatten haben sich die beiden Kandidaten Trump und Clinton gemessen und wurden danach auf die ein oder andere Weise persifliert, beispielsweise tanzend oder einen Schmachtsong aus „Dirty Dancing“ im Duett schmetternd. Auch der schwäbische Sprachkünstler und Komiker Dodokayhat eine eigene Verulkung der ohnehin schon bizarren Wahlschlacht geliefert. Der Reutlinger, der mit richtigem Namen Dominik Kuhn heißt, ist bekannt für Videos, denen er eine schwäbische Tonspur unterlegt, beispielsweise eine Marketing-Konferenz im Todesstern oder Barack Obamas Rede an der Berliner Siegessäule als Eigentümerversammlung.

Im Duell Trump vs. Clinton geht es in der schwäbischen Version um persönliche Befindlichkeiten der Kandidaten. Statt die Frage nach seinem Regierungsprogramm zu beantworten, regt sich Donald Trump darüber auf, dass seine Konkurrentin Hillary Clinton ihn im Esbella-Markt (so hieß Real früher) nicht grüße. Die wiederum kontert, dass Trump dort abgelaufene Produkte suche, um sie dann kostenlos zu bekommen. „Des find ich brudal asozial“, kommentiert sie.

Trump gerät, wie im echten TV-Duell auch, in die Defensive und muss sich rechtfertigen. Er gibt sich als geläuterte Person, die so etwas heute nicht mehr machen würde. Sein bester Spruch: „Ich hab Respekt vor dem Joghurt und der Joghurt hat Respekt vor mir.“ Donald Trump und Respekt? Schön wärs, mag man denken.