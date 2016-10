Ditzingen im Kreis Ludwigsburg Gartenhütte brennt nieder

Von loj 23. Oktober 2016 - 09:36 Uhr

In Ditzingen ist in der Nacht zum Sonntag eine Gartenhütte niedergebrannt. Wegen der starken Hitze musste vorübergehend eine dort verlaufende Bahnstrecke gesperrt werden.





7 Bilder ansehen

Ditzingen - Aus bisher ungeklärten Gründen ist in der Nacht zum Sonntag in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) eine Gartenhütte niedergebrannt. Die Hütte an der Calwer Straße stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen. Die Ditzinger Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden.

Mehr zum Thema

Wegen der starken Hitze musste die Bahnstrecke, die nahe der Hütte verläuft, vorübergehend gesperrt werden. Aufgrund der entstandenen Beschädigungen kann die Strecke jetzt zunächst nur noch eingleisig befahren werden. Die Gartenhütte wurde vollständig zerstört, der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.