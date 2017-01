Dieb ist gefasst Mit einem Eimer voll Gold durch Manhattan

Von red/dpa 21. Januar 2017 - 15:43 Uhr

Gold im Wert von umgerechnet 1,5 Millionen Euro führte der Mann in einem Eimer mit sich spazieren.Foto: dpa

Ein Dieb marschierte ganz gelassen mit einem knapp 40 Kilogramm schweren Eimer gefüllt mit Gold mitten durch Manhattan – und Kameras filmten ihn dabei.

Guayaquil - Der Dieb eines Eimers mit Goldflocken im Wert von 1,6 Millionen Dollar (1,5 Millionen Euro) ist in Ecuador gefasst worden. Der 53-Jährige hatte am 29. September eher zufällig in New York den wertvollen Eimer aus dem Laderaum eines Lastwagens gestohlen, als ein Wachmann kurz zur Fahrerkabine ging und die teure Fracht einen Moment unbeobachtet blieb.

Videoaufnahmen zeigten, wie der Mann dann mit dem knapp 40 Kilogramm schweren Eimer mitten durch Manhattan marschierte. Wie das ecuadorianische Innenministerium mitteilte, wurde der von der New Yorker Polizei gesuchte Täter schon vor einigen Tagen von einer Sondereinheit in der Hafenstadt Guayaquil festgenommen.

Er ging recht gelassen durch Manhattan

Mit dem schweren Gold-Eimer benötigte der Mann eine knappe Stunde für eine Strecke, die man sonst zu Fuß in zehn Minuten zurücklegt, wie die Aufnahmen von Kameras entlang der Straße zeigten. Zwischendurch legte er kurze Verschnaufpausen ein und setzte die Beute auf dem Boden ab. Er ging recht gelassen durch das Büro-, Einkaufs- und Wohnviertel Midtown in Manhattan, ehe er aus dem Bereich der Kameras verschwand.

Nach Angaben der Behörden war der Ecuadorianer bereits in beiden Ländern polizeibekannt und mit mehreren Identitäten unterwegs.