Die Zukunft des Aufsteigers Schindelmeiser sieht den VfB Stuttgart gut gerüstet

Von Heiko Hinrichsen 22. Mai 2017 - 10:21 Uhr

Jan Schindelmeiser (re.) und der derzeit verletzte Offensivspieler Carlos Mané.Foto: Baumann

Für den VfB-Manager Jan Schindelmeiser ist die sofortige Rückkehr in die erste Bundesliga „eine eminent wichtige Weichenstellung“. Nun wirbt der 53-Jährige für die Ausgliederung der Profiabteilung.

Stuttgart - Der sofortige Wiederaufstieg des VfB nach 372 Tagen Zweitklassigkeit hat auch den VfB-Manager Jan Schindelmeiser glücklich gemacht. „Dieses Wechselspiel der Emotionen ist schwer in Worte zu fassen“, sagte der 53-Jährige nach dem 4:1-Sieg seiner Stuttgarter über die Würzburger Kickers. Einem Spiel, in dem sich der VfB in der ersten halben Stunde sehr schwer tat. Nun ist der Verein für Bewegungsspiele wieder erstklassig. Für Schindelmeiser ist dies „eine eminent wichtige Weichenstellung. Wir haben das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Vereins wieder hergestellt.“

Am Ziel aller Träume sei der VfB aber noch längst nicht. „Wir haben nur eine Chance, wenn wir aus diesem einen Jahr zweite Liga die richtigen Schlüsse ziehen“, sagt Schindelmeiser, der für eine Ausgliederung der Profiabteilung plädiert. Diese würde dem Verein neues Kapital bringen. Die Mitglieder entscheiden in dieser Frage am 1. Juni. „Der VfB hat von seiner Struktur her alles, was man braucht“, sagt Schindelmeiser: „Wenn wir aber die Möglichkeit haben wollen, mit den Clubs vorne in der ersten Liga mitzuhalten, dann brauchen wir die Ausgliederung. Sonst wird es extrem schwer.“

Wechselgerüchte um Simon Terodde

Bezüglich der weiteren Zukunft des Torjägers Simon Terodde beim VfB ist Jan Schindelmeiser allem Anschein nach umgehend gefordert. So umschwirren den Stürmer (25 Saisontore) ernsthafte Wechselgerüchte. Borussia Gladbach soll an dem 29-Jährigen, der eine Ausstigesklausel besitzt, interessiert sein. Jan Schindelmeiser will sich vorerst nicht öffentlich zu der Personalie äußern. „Simon ist ein Teil des Teams“, sagt der Manager, „mehr gibt es jetzt nicht zu sagen.“

