Die schönsten Berg-Fotos 2017 Der Berg ruft

Von Markus Brauer 19. Oktober 2017 - 07:00 Uhr

Warum faszinieren Berge Menschen so sehr, dass sie ihr Leben wagen, um Gipfel zu erklimmen? Die Fotos, die beim Berg-Festival International Mountain Summit 2017 im Foto-Wettbewerb zu den besten Bergfotos gekürt wurden, geben darauf eine Antwort.





26 Bilder ansehen

Brixen/Stuttgart - Schwindelerregende Höhen üben auf Menschen einen magischen Reiz aus. Ob Klettersteige, Skywalks oder alte Gebirgspfade – je atemberaubender das Panorama, je größer der Nervenkitzel, desto reizvoller ist der Weg entlang des Abgrunds und hinauf in die Höhen. Es gibt viele Möglichkeiten, an seine Grenzen zu gelangen. Bergsteigen ist ganz sicher eine der gefährlichsten – und eine der schönsten.

Mehr zum Thema

Bergfoto-Wettbewerb

Zum neunten Mal hat in diesem Jahr im malerischen Brixen in Südtirol das Berg-Festival International Moutain Summit (IMS) stattfgefunden. In diesem Jahr trafen sich Berg-Fans aus aller Welt vom 9. bis 15. Oktober. Wie jedes Jahr war der Höhepunkt der International Mountain Summit Photo Contest, einer der bedeutendsten Foto-Wettbewerbe der Welt. Rund 3000 Fotografen aus 100 Ländern hatten ihre Schnappschüsse eingereicht.

In unsere Bildergalerie zeigen wir die schönsten Fotos. Bilder von magischer Kraft, majestätischer Schönheit und melancholischer Einsamkeit.