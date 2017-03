U21-Liveticker: Deutschland gegen Portugal Fernandes macht den Hitzlsperger und schießt Portugal in Führung

Von red 28. März 2017 - 11:08 Uhr

Timo Baumgartl steht bei der deutschen U21-Nationalelf im Kader.Foto: Pressefoto Baumann

Die deutsche U21-Nationalmannschaft mit Timo Baumgartl empfängt die Altersgenossen aus Portugal. Wir tickern die Partie ab 18 Uhr live aus dem Stuttgarter Gazi-Stadion.

Stuttgart - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach dem 1:0-Sieg gegen England am letzten Freitag den nächsten Hochkaräter vor der Brust – die portugiesische U21-Nationalelf. Dort spielt der VfB-Star Carlos Mané – er könnte also im direkten Duell gegen seinen Vereinskollegen Timo Baumgartl spielen, der bei der DFB-Auswahl möglicherweise in der Abwehrreihe zum Einsatz kommen wird.

Wir begleiten die Partie direkt aus dem Stuttgarter Gazi-Stadion mit einem Liveticker. Ab 18 Uhr geht es los.