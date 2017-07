Liveticker zu Kate und William Letzte Sicherheitschecks in Heidelberg laufen

20. Juli 2017

In wenigen Stunden ist es soweit: Kate und William besuchen Heidelberg, die Polizeipräsenz ist schon jetzt groß. Wir sind beim royalen Auftritt mit einem Liveticker dabei und halten Sie mit allen aktuellen Geschehnissen auf dem Laufenden.





Heidelberg - Es sind nur wenige Stunden, die Prinz William und seine Frau, Herzogin Kate, am Donnerstag im Rahmen ihrer Deutschlandreise in Heidelberg verbringen werden, doch die Aufregung in der Universitätsstadt ist schon jetzt groß. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Polizeipräsenz ist nicht zu übersehen und auch bei den Heidelbergern ist die Vorfreude inzwischen deutlich zu spüren.

Los geht es um 12.30 Uhr im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), danach wollen die Royals gegen 13.20 Uhr durch die Altstadt spazieren und einen deutsch-britischen Markt besuchen. Zum Abschluss nimmt das royale Paar gegen 14.45 Uhr an einem Ruderwettbewerb auf dem Neckar teil - organisiert vom Heidelberger Regattaverband.

Unsere Redakteure berichten den ganzen Tag von vor Ort und halten Sie in unserem Liveticker über das royale Spektakel in Heidelberg auf dem Laufenden: