Der Bachelor Clea-Lacy aus Baden-Württemberg will aufhören

Von ps 09. März 2017 - 12:02 Uhr

Bei der RTL-Sendung „Der Bachelor“ erhalten am Mittwoch nur drei der fünf Kandidatinnen eine Rose. Clea-Lacy aus Rastatt ist mit der Situation überfordert und überlegt aufzuhören. Am Ende dürfen sich zwei Frauen aus Baden-Württemberg über eine Rose freuen.





Stuttgart - Am Mittwochabend ist die RTL-Sendung „Der Bachelor“ und mit ihr der Kampf um die Rosen in die nächste Runde gegangen. Drei der verbleibenden fünf Kandidatinnen sind dabei aus Baden-Württemberg. Scheint, als habe Bachelor Sebastian Pannek eine Vorliebe für Frauen aus dem Ländle. Inci aus Auenwald (Rems-Murr-Kreis), Erika aus Geislingen an der Steige und Clea-Lacy aus Rastatt kämpfen darum, die Frau an Sebastians Seite zu werden.

Mehr zum Thema

Das sind die drei Kandidatinnen aus Baden-Württemberg im Porträt.

Die unternehmungslustige Clea-Lacy, die in der vergangenen Woche noch auf Wolke Sieben schwebte und mit dem Bachelor eine gemeinsame Nacht verbrachte, hat nun große Zweifel. Mehrfach überlegt sie, die Show zu verlassen. Als die Münchnerin Viola mit verschmiertem Lippenstift vom Einzelgespräch mit dem Junggesellen zurückkommt, ist die Stimmung – wie Sebastian passend bemerkt – auf dem Tiefpunkt. Der Bachelor schafft es, die 25-Jährige mit einem Zahnpasta-Lächeln und einem entschuldigenden „Ich muss versuchen, so viele Momente wie möglich wahrzunehmen und aufzusaugen“ zu besänftigen. Als er ihr dann auch noch die erste Rose des Abends übergibt, strahlt die Halbbrasilianerin glückselig.

Keine Rose für Inci aus Auenwald

Dafür wird Inci aus Auenwald (Rems-Murr-Kreis) vom Bachelor in die Friendzone gestellt und aussortiert. Sie bekommt keine Rose und muss noch vor den „Home-Dates“ gehen, bei denen Sebastian die Familien der Kandidatinnen besucht, um – was auch sonst – sie noch besser kennenzulernen. Mit Blumen und Pralinen im Gepäck tingelt der Bachelor von Familie zu Familie und lernt die Eltern und Geschwister von Clea-Lacy, Viola, Erika und Kattia kennen.

Während Sebastian und Clea-Lacy in ihrem Zimmer knutschen, kommt bei seinem Besuch bei Erika in Geislingen keine Kuschelstimmung auf. Trotz eines zögerlichen Vorstoßes der Blondine „Möchtest du mit mir unter die Decke?“ bleibt Sebastian reserviert.

Clea-Lacy und Erika unter den letzten Drei

Bei der anschließenden Nacht der Rosen entscheidet der Bachelor, welche der drei Frauen mit ihm in der kommenden Woche zu den „Dreamdates“ dürfen. Während Clea-Lacy hofft, sich nicht übergeben zu müssen, greift Sebastian tief in die leidenschaftliche Sprüche-Trickkiste und übergibt Viola die erste Rose mit den Worten: „Eine gewisse Art von Gefühlen sind auf jeden Fall in uns gewachsen und entstanden“. Am Ende muss die temperamentvolle Kolumbianerin Kattia gehen. Die zwei Kandidatinnen Clea-Lacy und Erika aus dem Ländle und Viola dürfen in der nächsten Woche romantische Dates für ihren Bachelor organisieren. Wir tippen auf Strand, Whirlpool und Candle-Light Dinner.