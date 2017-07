Denkendorf Verletzte nach Schlägerei vor Festhalle

Von red 17. Juli 2017 - 19:08 Uhr

Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Foto: dpa

Nach einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen sind am Samstagabend in Denkendorf drei 18- bis 19-Jährige verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens.

Denkendorf - Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist es aus noch unbekannten Gründen am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, in Denkendorf (Kreis Esslingen) vor der Festhalle in der Mühlhaldenstraße zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen gekommen. Anwohner hatten die Polizei verständigt, nachdem es zunächst zu einem heftigen Streitgespräch kam und im weiteren Verlauf mehrere Personen, vermutlich sieben bis acht, auf drei andere losgegangen sein sollen. Dabei sollen auch Stöcke, ein Pfefferspray und möglicherweise ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Mehr zum Thema

Mit Stöcken und Fäusten gegen ein Auto

Als einer der Geschädigten in ein Auto flüchtete, sollen die Angreifer mit Stöcken und Fäusten auf das Auto eingeschlagen und mehrere Scheiben beschädigt haben. Am Fahrzeug wurde auch ein Reifen zerstochen. Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss über die Esslinger Straße ins Wohngebiet Richtung Mühlhaldenstraße.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers eingebunden war, konnten die Täter nicht gefunden werden. Der Rettungsdienst versorgte die leicht verletzten 18- bis 19-jährigen Geschädigten, die die Angreifer nicht gekannt haben wollen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuhausen, unter der Rufnummer 07158/95160 zu melden.