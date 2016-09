Demo in Mannheim Mit Klobürsten gegen die AfD

Von red/dpa/lsw 29. September 2016 - 21:08 Uhr

Mit Klobürsten und Plakaten haben Demonstranten gegen eine AfD-Veranstaltung in Mannheim protestiert.Foto: dpa

Die AfD-Veranstaltung zum Thema „Die Zukunft der AfD“ in Mannheim mit dem Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen wurde von Protesten begleitet.

Mannheim - Mit Klobürsten und Plakaten haben Demonstranten gegen eine AfD-Veranstaltung in Mannheim protestiert. „Wir wollen zeigen, dass die Hetze und Angstmache der Rechtspopulisten nicht ohne Widerspruch bleiben“, sagte ein Sprecher des Bündnisses „Mannheim gegen Rechts“ am Donnerstagabend bei der Kundgebung mit etwa 130 Teilnehmern. Der Protest auf dem Mannheimer Paradeplatz verlief friedlich, wie der Einsatzleiter der Polizei sagte.

Die AfD-Veranstaltung zum Thema „Die Zukunft der AfD“ mit dem Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen fand am Donnerstagabend in einer Gaststätte statt. Auch dort wollten sich die Demonstranten versammeln, um ihrem Unmut mit in die Höhe gereckten Toilettenbürsten Ausdruck zu verleihen.