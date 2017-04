Debatte über hässliche Orte Darum lieben Stuttgarter ihre Stadt trotzdem

Von Jonas Schöll 28. April 2017 - 14:12 Uhr

In einem Bericht haben wir einen Blick auf Stuttgarts schlimmste Schandflecken geworfen. Im Netz hat dies viele Reaktionen erzeugt – von Häme bis zu Liebeserklärungen für die schwäbische Landeshauptstadt.





Stuttgart - Überdimensionierte Straßen, triste Plätze und graue Betonklötze: Um städtebauliche Schandflecken zu illustrieren, bietet Stuttgart jede Menge Anschauungsmaterial. In einem Bericht der Onlineausgabe unserer Zeitung haben wir eine Auswahl der aus unserer Sicht hässlichsten Orte der baden-württembergischen Landeshauptstadt zusammengestellt. Im Internet ist daraufhin eine heftige Debatte entbrannt. Wie sehr dieses Thema den Stuttgartern umtreibt, drückt sich in einer Vielzahl von Kommentaren auf der Facebook-Seite der Stuttgarter Nachrichten aus.

Bei einigen Stuttgartern herrscht ein klarer Konsens darüber, dass viele Straßen, Plätze, Gebäude und teils ganze Quartiere nicht anders als mit dem Attribut „hässlich“ beschrieben werden können. Sie äußern ihre Enttäuschung über die bauliche Tristesse, die vielerorts in der Stadt herrscht. Neben den Fehlern beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sehen viele Leser renditeorientierte Investoren als Grund für die Misere.

„Stuttgart hat sehr schöne Seiten“

So fragt die Nutzerin Marina Rina Cota etwa: „Welcher Architekt plant solche hässliche Neubauten wie in Stuttgart?“ Für Leser Jörg Kober sind angesichts der schlimmen Schandflecke in der Stadt die ständig steigenden Wohnungspreise und Mieten im Kessel „völlig unverständlich“. Besonders grausig ist aus seiner Sicht die Klett-Passage. „Bin nur noch beruflich da. Sonst vermeide ich Stuttgart“, schlägt Facebook-User Uwe Holm in die gleiche Kerbe.

Auf der anderen Seite gibt es allerdings eine Vielzahl von Menschen, die ihre Heimatstadt Stuttgart genau so lieben, wie sie ist. Nutzerin Carmen Liberato schreibt zum Beispiel: „Stuttgart hat wirklich sehr schöne Seiten und wer sich die Mühe gibt, der sieht sie auch.“ Beruflich sei sie schon sehr oft durch große Städte gereist und immer wieder gerne nach Stuttgart zurück gekommen. „Ich liebe es und zeige es auch jedem gerne, der es sehen will. Ich bin sehr stolz drauf.“

Nachfolgend haben wir eine Auswahl von weiteren Kommentare, die uns auf der Facebook-Seite der Stuttgarter Nachrichten erreicht haben, dokumentiert: