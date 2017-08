Dating-App Tinder Diese einarmige Frau wird für ihren Humor gefeiert

11. August 2017

Seit einem schweren Unfall hat Lauren aus San Diego nur noch einen Arm. Weil sie die Sache mit einer guten Portion Humor akzeptiert, wird sie zur Internetberühmtheit.

Stuttgart - Die Geschichte von Lauren, die einen Arm verloren hat und das Thema mit einer Menge Humor angeht, begeistert das Internet. Mittlerweile wird die Frau aus San Diego mit Komplimenten auf Twitter und der Dating-App Tinder überhäuft.

Die junge Frau hatte letztes Jahr einen schweren Unfall, als sie mit dem Moped unterwegs war. Sie fuhr so schnell, dass sie die Kontrolle über das Gefährt verlor. „Ich fiel vom Roller und habe mir an einem Schild den Arm aufgeschlitzt“, sagt sie im Interview mit dem Medienunternehmen Buzzfeed. Lauren war während des Sturzes bei vollem Bewusstsein. Eine Polizistin in der Nähe konnte das Schlimmste verhindern und band ihr die Wunde sofort ab. Seitdem lebt Lauren ohne ihren linken Arm.

Selbstironisch und selbstbewusst auf Twitter

Statt in Selbstmitleid zu versinken, nimmt Lauren die Sache mit Humor und steht zu ihrem neuen Selbst. Regelmäßig postet sie Fotos von sich. „Ich poste die hier noch mal“, schreibt sie über diese Bilder.

Auf Twitter teilt sie regelmäßig selbstironische Texte. Hier schreibt sie: „Ich war neulich im Meer und dieses kleine Kind hat gefragt ‚Was ist mit deinem Arm passiert?’ und ich habe ihm gesagt, es war ein Hai. Er rannte aus dem Wasser und ist bis jetzt auch nicht mehr rein.“

Seit ihrem Unfall ist sie extrem aktiv in den sozialen Medien. „Ich habe es nie versteckt“, sagt Lauren. Viele Leute, die ebenfalls behindert sind, schreiben ihr Nachrichten, dass ihre Ehrlichkeit ihnen hilft.

Laurens Tinder-Profil ging viral

Die Amerikanerin verzichtet wegen des Unfalls auch nicht auf ihr Liebesleben. Sie hat ein Profil bei der Dating-App Tinder. Dort hat sie in ihrer Biografie (also: Kurzbeschreibung) als Beruf „Arm dealer“ angegeben. Auf Deutsch übersetzt heißt das eigentlich Waffenhändler, anders verstanden: Armhändler. „Ich wollte das komplett Offensichtliche aufzeigen: Dass mir ein Arm fehlt“, sagt sie.

Außerdem schrieb sie in ihr Profil:

Gesicht 10/10

Körper 9/10

Persönlichkeit 20/10

Arme 1/2

Ihr Tinder Profil ging viral. Der Tweet wurde tausendfach geteilt und geliked. Viele hat beeindruckt, wie ehrlich Lauren ist. „Ich liebe, dass sie einen Sinn für Humor hat und über sich selbst lachen kann“, schreibt ein User.

Einige waren von Lauren sichtlich angetan. Dieser Nutzer würde sie direkt heiraten.

„Wunderschöne Frau“, schreibt jemand unter das Foto.

Lauren stört nicht, wenn die Leute lachen

Wie sie die Beschreibung auf Tinder geschrieben hat, weiß Lauren gar nicht mehr genau. „Ich kam ziemlich betrunken nach Hause und erinnere mich nicht mehr wirklich daran, es aufgeschrieben zu haben“, sagt sie.

Die Netzgemeinde ist jedenfalls begeistert von Lauren und ihrem Humor. Dass manche über ihre Biografie lachen, stört die Amerikanerin nicht: „Ich finde sie auch lustig ... ich hab sie ja gemacht!“, sagt sie.