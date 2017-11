Condor fliegt für FTI Erster Direktflug von Stuttgart nach Dubai gestartet

Von red 08. November 2017 - 14:28 Uhr

Condor fliegt Reisende künftig direkt von Stuttgart aus nach Dubai. Foto: AP/Symbolbild

Reisende können künftig direkt von Stuttgart aus nach Dubai fliegen. Die erste Maschine von Condor startete im Auftrag des Reiseunternehmens FTI am Dienstagabend.

Stuttgart - Bei Nieselregen und kalten Temperaturen ist am Dienstagabend eine Condor-Maschine von Stuttgart aus nach Dubai aufgebrochen. Es war der erste Flug des Reiseveranstalters FTI, der von nun an Stuttgart und das Emirat direkt miteinander verbindet. Jeden Dienstag wird eine Boeing 757-300 von Condor die Urlauber nach Dubai bringen. In der Maschine finden 257 Passagiere Platz.

„Die Nachfrage für Urlaub in Dubai ist sehr groß“, erklärt Ralph Schiller vom Reiseveranstalter FTI die Entscheidung zum Ausbau des Angebots am Stuttgarter Flughafen. Der Flug wird planmäßig immer am Dienstagabend um 22.10 Uhr starten, sodass die Reisenden nach rund sechs Stunden Flugzeit um 7.30 Uhr am Folgetag in Dubai landen. Der Rückflug findet jeweils auch dienstags statt. Die Reisenden starten dann um 9.30 Uhr in Dubai und landen planmäßig um 13.20 Uhr in Stuttgart.

Das Angebot von Emirates wird ergänzt

Die Flüge ergänzen das bestehende Angebot von Emirates und anderen Linienairlines in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Reisende bisher von München oder Frankfurt aus in Anspruch nehmen konnten. Auch in Berlin-Schönefeld, Leipzig-Halle, Hannover, Köln-Bonn, München und Basel bietet FTI seit Anfang November Direktflüge über Condor nach Dubai an.

