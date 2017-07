Comicmesse in Stuttgart So bunt geht es auf der Comic Con zu

Von red 01. Juli 2017 - 12:13 Uhr

Wo treffen sich Hellboy, japanische Manga-Figuren und die Besetzung aus „Game of Thrones“? Natürlich auf der Comic Con in Stuttgart!





Stuttgart - Auf 45.000 Quadratmetern erstreckt sich die diesjährige Comicmesse Comic Con in Stuttgart. Platz genug für Cosplayer, Comiczeichner und abgefahrene Welten aus Lego. Wir waren mit der Kamera unterwegs und geben Ihnen einen Eindruck vom bunten Treiben auf der Comic Con.

Auch Stars werden erwartet: Zum Beispiel John Barrowman („Torchwood“), Ricky Whittle („American Gods“), Valene Kane („Star Wars: Rogue One“), Dirk Benedict („The A-Team“, „Kampfstern Galatica“) oder Judge Reinhold und Josh Asthon aus („Beverly Hills Cop“) haben sich als Gäste angekündigt.

Die Comic Con findet an diesem Samstag und Sonntag in der Messe Stuttgart statt. Tickets für beide Tage gibt es an der Tageskasse. Infos unter: www.comiccon.de.