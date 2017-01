Cocktailparty in Los Angeles Kendall Jenner zeigt sich freizügig

Von red 28. Januar 2017 - 13:16 Uhr

Kendall Jenner, Heidi Klum und viele andere hochrangige Promis flanierten am Freitag bei einer Cocktail-Party der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ über den roten Teppich. Einige Outfits überließen nur noch wenig der Fantasie.





Stuttgart - Zu ihrem 150. Geburtstag hat die Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ die 150 am besten gekleideten Frauen der Welt gekürt, darunter Promis wie Rihanna, Herzogin Kate, Miranda Kerr, Adele und Amal Clooney.

Zu Ehren der Auserwählten und des Jubiläums hatten die Verantwortlichen am Freitagabend alles, was Rang und Namen hat, ins Sunset Tower Hotel in Los Angeles eingeladen. Und die Promis strömten nur so herbei: Die Models Kate Upton, Miranda Kerr, Emily Ratajkowski und Kendall Jenner wurden ebenso auf dem Roten Teppich gesichtet wie Heidi Klum, Demi Moore mit ihren Töchtern Tallulah Belle Willis und Scout LaRue Willis sowie die Schauspielerin Salma Hayek.

Während Kate Upton auf ein eher hochgeschlossenes schwarzes Minikleid setzte, überließ das Outfit ihrer Laufsteg-Kollegin Kendall Jenner nur noch wenig der Fantasie.

