Cleveland Mutmaßlicher Facebook-Mörder ist tot

Von red/AP/dpa 18. April 2017 - 18:17 Uhr

Im US-Bundesstaat Cleveland soll ein Mord live auf Facebook gezeigt worden sein.Foto: ap

Der mutmaßliche Facebook-Mörder von Cleveland im US-Staat Ohio ist tot. Der 37-Jährige soll sich nach einer kurzen Verfolgungsjagd selbst getötet haben.

Erie - Nach dem kaltblütigen Mord an einem Rentner in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ist der mutmaßliche Täter nach Angaben der Polizei tot. Steve Stephens sei am Dienstagmorgen im Bezirk Erie in Pennsylvania von Polizisten gesehen worden und habe sich nach einer kurzen Verfolgungsjagd selbst getötet, teilte die Polizei des Bundesstaates über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Video auf Facebook veröffentlicht

Der 37 Jahre alte Verdächtige habe sich nach einer Verfolgungsjagd selbst erschossen, teilte die Polizei in Pennsylvania am Dienstag mit. Er soll am Sonntag einen 74 Jahre alten Rentner getötet und ein Video der Tat bei Facebook veröffentlicht haben.