City Slide 2017 Riesen-Wasserrutsche kommt nach Stuttgart

Von len 25. August 2017 - 16:03 Uhr

Wasserratten aufgepasst: „City Slide“ ist zurück in Stuttgart. Die 100 Meter lange Wasserrutsche hat in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight im Gepäck.

Stuttgart - Pünktlich zum Ende der Sommerferien kommt Europas längste aufblasbare Wasserrutsche „City Slight“ nach Stuttgart. Vom 8. bis 10. September steht die 100 Meter lange Riesenrutsche im Neckarpark. 2015 lockte die Veranstaltung mehr als 2000 Besucher aus der Region an. Neu in diesem Jahr ist eine 15 Meter hohe Rampe am Start, wodurch unterwegs noch mehr Geschwindigkeit entsteht.

Der Eintritt ist zwar kostenlos, die Anzahl der Rutschplätze allerdings begrenzt, sodass eine Anmeldung erforderlich ist. Zwei Stunden dauert der Badespaß für jeden Besucher. Danach sind die Nächsten an der Reihe.

