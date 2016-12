Christbaumverkauf der Stadt Stuttgart Hier gibt’s den Baum für Weihnachten

Von Bettina Breuer und Matthias Kapaun 09. Dezember 2016 - 14:14 Uhr

Am 10. Dezember startet der Christbaumverkauf mit heimischen Tannen und Fichten in den Stuttgarter Stadtbezirken. Wir zeigen in unserer Bildergalerie, wo Sie den Baum fürs Fest in Ihrer Nähe kaufen können.





30 Bilder ansehen

Stuttgart - Erst eins, dann zwei, dann drei ... Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten, die festlich geschmückten Bäume auf dem Stuttgarter Markt- und Schlossplatz stehen, die Weihnachtsmärkte in Stuttgart und der Region laden zum Bummeln ein.

So langsam wird es also Zeit, sich nach einem Weihnachtsbaum für die gute Stube umzusehen. Am Samstag, den 10. Dezember, startet der Christbaumverkauf der Märkte Stuttgart im ganzen Stadtgebiet.

Neben der Suche nach den richtigen Geschenken für die Lieben und dem passenden Festtagsessen gehört für viele der geschmückte Weihnachtsbaum zum Fest. Nordmanntanne oder Fichte, im Topf mit Erde oder zum Einmalgebrauch im Ständer? Vom 10. bis zum 24. Dezember bietet die Märkte Stuttgart GmbH im gesamten Stadtgebiet wieder Christbäume und Tannenzweige zum Verkauf an.

Stuttgarter Förster bieten ebenfalls Bäume an

Die Stuttgarter Förster und Forstwirte bieten auch in diesem Jahr frisch eingeschlagene Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern zum Verkauf an. Die Bäume können am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 13 Uhr am Forstbetriebshof des Forstreviers Degerloch, Königsträßle, Zugang zum Haus des Waldes, erworben werden.

Hier geht’s zu unserer Weihnachtsbaum-Grafik

Anschließend lohnt sich ein Besuch auf der Stuttgarter Waldweihnacht am Haus des Waldes. Die Waldweihnacht findet am Freitag, 9. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 19 Uhr, statt.

Wir zeigen in unserer Bildergalerie, wo Sie einen Christbaum in Ihrem Stadtbezirk kaufen können - klicken Sie sich durch.

Laut der Stadt Stuttgart läuft der Verkauf montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Wer sich bis kurz vor knapp nicht entscheiden konnte, der hat auch noch an Heiligabend von 9 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich mit einem Baum einzudecken.