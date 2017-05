Champions League Juventus Turin erreicht Finale – Khedira verletzt

Von red/dpa 09. Mai 2017 - 22:37 Uhr

Sami Khedira musste beim Spiel gegen AS Monaco schon nach zehn Minuten ausgewechselt werden.Foto: AFP

Juventus Turin steht im Finale der Champions League. Der italienische Meister besiegte den Tabellenführer AS Monaco mit 2:1. Sami Khedira, Ex-Spieler des VfB Stuttgart, war schon nach zehn Minuten ausgewechselt worden.

Turin - Juventus Turin steht im Finale der Champions League. Der italienische Meister besiegte am Dienstagabend vor heimischer Kulisse den französischen Tabellenführer AS Monaco mit 2:1 (2:0). Das Hinspiel hatten die Italiener mit 2:0 gewonnen.

Vor 41 000 Zuschauern erzielten der Ex-Bayern-Spieler Mario Mandzukic (33. Minute) sowie Dani Alves (44.) die Tore für die Italiener. Monacos Supertalent Kylian Mbappé (69.) gelang der Anschlusstreffer. Der deutsche Nationalspieler und Ex-VfB-Spieler in Reihen der Turiner, Sami Khedira, wurde nach nur zehn Minuten mit einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt.

Den zweiten Finalteilnehmer spielen die beiden Madrider Teams Real und Atlético am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) aus. Das Hinspiel hat Real mit 3:0 gewonnen. Das Finale finde am 3. Juni in Cardiff statt.