Champions League Das spricht für den BVB im Duell gegen Real Madrid

Von Marco Seliger 27. September 2016 - 10:31 Uhr

Will auch gegen Real Madrid wieder jubeln: BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang.Foto: dpa

Es ist alles angerichtet für ein großes Fußballfest in Dortmund. Der BVB empfängt in der Champions League Real Madrid – und die Siegchancen der Borussia gegen die Königlichen stehen verdammt gut.

Stuttgart/Dortmund - Es ist ein Duell in der Königsklasse, bei dem Franz Beckenbauer mittlerweile wohl auch einen seiner Lieblingssätze würde: „We call it a Klassiker.“ Borussia Dortmund gegen Real Madrid, schwarzgelb gegen königlich, das war in den vergangenen Jahren Spektakel pur – und verspricht auch heute Abend (20.45 Uhr/Sky) mal wieder ein fußballerischer Leckerbissen zu werden. Die beiden Topfavoriten der Gruppe F kreuzen nach ihren Auftaktsiegen am zweiten Spieltag in Dortmund die Klingen. Und der BVB-Trainer Thomas Tuchel liegt wohl nicht daneben, wenn er vorher sagt: „Es wird eine unglaubliche Atmosphäre bei uns im Stadion herrschen.“

Die Stimmung wird dabei nicht der einzige Grund sein, weshalb der BVB gute Siegchancen gegen das große Real Madrid hat. Es gibt einige Dortmunder Mutmacher für einen Dreier: