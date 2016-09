Cannstatter Volksfest Wilde Party im Wasenwirt

Von red 30. September 2016 - 11:28 Uhr

Für die feierwütigen Wasen-Besucher ging es am Donnerstagabend auf dem Cannstatter Volksfest so richtig ab. Der Stuttgarter DJ CK legte im Wasenwirt-Festzelt auf.





32 Bilder ansehen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Krüge hoch und ab auf die Bänke: In den Abendstunden gibt es in den Festzelten auf dem Cannstatter Volksfest kein Halten mehr. Eine wilde Party jagt die nächste und dabei geht es richtig hoch her. Am Donnerstagabend heizte der Stuttgarter DJ CK die Menge im Wasenwirt-Festzelt so richtig ein.

Mehr zum Thema

Alles rund um das Cannstatter Volksfest lesen Sie hier.

Das gute Wetter und die Aussicht auf ein verlängertes Wochenende ließen die partyfreudigen Wasen-Besucher in die Festzelte strömen und ausgelassen feiern. Im Wasenwirt-Festzelt gab es satte Beats von DJ CK auf die Ohren.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Impressionen aus dem Wasenwirt-Festzelt gesammelt.