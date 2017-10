Cannstatter Volksfest Wasen-Finale mit großem Feuerwerk

Von red/noa 08. Oktober 2017 - 22:39 Uhr

Mit dem traditionellen Abschlussfeuerwerk ist am Sonntag das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen zu Ende gegangen. Wir haben die Bilder vom letzten Abend.





Stuttgart - Das 172. Cannstatter Volksfest ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Unter freiem Himmel wurde das Fest auf dem Wasen traditionell um 21.30 Uhr mit dem großen Feuerwerk beendet. Mehr als vier Millionen Besucher zog das zweitgrößte Volksfest der Welt laut Veranstalter in diesem Jahr an.

Wir waren am letzten Abend mit der Kamera vor Ort und haben Eindrücke von den Feierlichkeiten rund um die Festzelte gesammelt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom Cannstatter Volksfest!

Sehen Sie im Video eine Bilanz unseres Wasen-Reporters Frank Rothfuß: